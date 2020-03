Nazi’s voeren actie bij AZC Maastricht

Vier activisten van de nazigroep Identitair Verzet (IV) zijn vanochtend op het dak van het in aanbouw zijnde AZC in Maastricht geklommen. De nazi’s zijn het tot niemands verbazing oneens met de komst van een asielzoekerscentrum in Maastricht.

Op het dak ontvouwden de actievoerders de vlag van Identitair Verzet. De meegebrachte fakkels – nazi’s zijn traditioneel dol op fakkels – waaiden uit als gevolg van de harde wind.

De vier actievoerders zijn opgepakt. Ze lieten zich zonder verzet arresteren.

Het Identitair Verzet vindt dat het pand beschikbaar moet komen voor Witte Nederlanders studenten en starters op de woningmarkt. Zowel de VVD als extreemrechts doen hun uiterste best ons het sprookje te verkopen dat de woningnood in Nederland te wijten is aan migranten. Omdat het Telegraafplebs nou een keer oliedom (én kwaadaardig) is, heeft die strategie veel succes. Uiteraard klopt daar geen hol van, maar in het Nederland van Rutte, Wilders en Baudet doen feiten er totaal niet toe.

