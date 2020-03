Kolonisten hakken bomen om en vallen dorpen binnen, het Israelische leger sloopt

Een dag voor de Israelisxche verkiezingen nog even een lijstje wandaden van de afgelopen week. Gewoon bezettingsnieuws eigenlijk. Israelische kolonisten hakten donderdag een flink aantal olijfbomen en wijnranken om in al-Khader bij Bethlehem, zo meldde een activist in de stad. Het ging om ongeveer 200 olijfbomen en zo’n 80 wijnranken. De kolonisten waren afkomstig uit de nederzetting Elazar.

Dezelfde dag sloopten Israelische ambtenaren en het leger twee huizen en twee schuren voor het vee in het Masafer Yatta-gebied, in het zuiden van de Westoever. Het betrof twee huizen van 80 vierkante meter, in de gehuchten al-Mafqara en Rakiz. De twee schuren die tegen de vlakte gingen stonden in het dorpje Saffi. Het ging om gebouwen zonder bouwvergunningen. Die geeft Israel namelijk vrijwel nooit aan inwoners van de zogenoemde ‘Area C’.