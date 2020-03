Denk niet vervolgd voor moordbeschuldiging tegen militairen

Het Openbaar Ministerie gaat de Denk-kamerleden die Nederlandse militairen beschuldigden van ‘moord’ na een bombardement in Irak waarbij burgerdoden vielen niet vervolgen. Volgens het OM hebben ze niets strafbaars gedaan.

De aangifte volgde na een debat in de Tweede Kamer over een luchtaanval op de Iraakse stad Hawija in 2015. Daarbij vielen 74 doden, waaronder ook veel burgers. Denk-kamerlid Selçuk Özturk noemde dat in de Tweede Kamer ‘moord’. ’s Avonds deed zijn collega Farid Azarkan dat op de beeldbuis nog eens dunnetjes over. Vier militaire vakbonden en zo’n 1200 individuele militairen deden daarop aangifte tegen beide Kamerleden.

Het OM zegt dat Özturk niet vervolgd kan worden omdat hij zijn uitspraken deed in de Tweede Kamer. Daar geniet hij parlementaire onschendbaarheid,

De motivatie van het OM Azarkan al evenmin te vervolgen, is interessanter. Volgens het OM is ‘moord’ juridisch gezien ‘het doden met voorbedachte rade’. Dat is bij militaire acties vaak het geval, volgens het OM. Dat het niet de bedoeling was burgers te doden acht het OM niet relevant. Los van de juridische overwegingen (waarover ik geen oordeel kan vellen) is dit een interessant standpunt omdat het OM niet lijkt te accepteren dat ‘collateral damage’ weliswaar te betreuren valt, maar nou een keer onvermijdelijk is.

De militairen laten het er overigens niet bij zitten. Advocaat Rupert stapt naar het gerechtshof om het OM te dwingen de zaak voor de rechter te brengen. En uiteraard is de VVD – een partij die graag oorlog voert in exotische landen – nu boos:

Bizarre uitspraak van @Het_OM . Snappen ze daar iets van oorlogsrecht? Deze uitspraak zet de militair in een volstrekt fout daglicht en doet onrecht aan de inzet van de militair. Hier moet @ferdgrapperhaus zeer snel uitleg over geven! pic.twitter.com/hjrloFIzXM — Andre Bosman (@andrebosman) March 4, 2020

Bron: AD

Uitgelichte afbeelding: Hawija voordat het werd bezet door ISIS en de stad in een oorlogszone veranderde : Par Gutians — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32841809