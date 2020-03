Voormalig Statenlid PVV veroordeeld wegens verduistering

Het voormalige PVV-Statenlid Pieter Buisman heeft volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor bijna 18.000 euro aan provinciegelden verduisterd. Hij werd veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke vrijheidsstraf van zestig dagen.

Buisman zat van 2011 tot 2014 namens de PVV in de Provinciale Staten in Fryslân. Hij stapte na Wilders’ ‘minder Marokkanen’-uitspraken uit de partij. Hij gaf zijn zetel niet teug aan de PVV, maar ging verder als eenmensfractie.

Buisman kreeg van de provincie geld om een fractiemedewerker te betalen. Ús Pieter vond echter een betere bestemming voor dat geld: zijn eigen bankrekening. Foutje, want dat geld mag alléén besteed worden aan een niet-fractielid.

De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde Buisman in 2017 tot 120 uur taakstraf, maar tegen dat oordeel ging het voormalige Statenlid – heel onverstandig – in beroep.

Buisman heeft – pardon: had – geen strafblad, wat voor het hof reden was hem niet al te hard aan te pakken. Wel moet hij de 18000 euro terugbetalen.

Bron: NRC