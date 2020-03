Wilders boos op kartelpartij FVD

Of misschien moeten we eerder zeggen dat Geert niet boos, maar verdrietig is. Wat de PVV maar niet wil lukken, is het Forum voor Democratie wél gelukt: de partij mag in Brabant aanschuiven in een coalitie met burgerlijk rechts. Principeloos en een totale capitulatie voor het kartel, volgens Geert:

Ook bij de PVV Noord-Brabant is men niet erg ingenomen met het succes van de grote concurrent: