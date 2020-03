Motie om maximaal 2500 alleenstaande minderjarige asielzoekers te herplaatsen sneuvelt in de Tweede Kamer

Een motie van Jasper van Dijk (SP) om (op Grieks verzoek) maximaal 2500 alleenstaande minderjarige asielzoekers te herplaatsen is op 4 maart gesneuveld in de Tweede Kamer. Uiteraard stemde Kwaadaardig Rechts tegen – je verwacht niet anders – maar van CU en D66 hadden we een humanere opstelling verwacht. Ten onrechte, zo blijkt. Alles om het racistische plebs te paaien, ook bij D66 en CU.

Uitgelichte afbeelding: Jasper van Dijk – Door Bas Stoffelsen / SP – http://media.sp.nl/?c=648&k=dd6763de38, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21653912