Duitse nazi’s krijgen een warme ontvangst in Griekenland

Een groepje van vijf Duitse en Oostenrijkse leden van de Identitaire Beweging landde gisteren op het Griekse eiland Lesvos, waar veel vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden gehuisvest zijn. Ze dachten op een warm welkom van de lokale bevolking te kunnen rekenen, maar dat viel nogal tegen.

In eeste instantie presenteerden de nazi’s zich als journalisten, maar die pretentie werd al snel doorgeprikt. Toen het groepje – blijkbaar uit frustratie over de kille ontvangst – scandeerde “we zullen met jullie doen wat we ook deden in Kalavryta” liep de situatie uit de hand. In Kalavryta werden in december 1943 438 Griekse mannen en jongens vermoord door de nazi’s.

Chanten dat je dat nog eens dunnetjes over gaat doen, maakt je in Griekenland uiteraard niet populair. Er vielen dan ook rake klappen, waarop de nazi’s zich gedwongen zagen met bebloede koppen af te druipen. Een van de Identitairen moest in het ziekenhuis worden opgenomen, maar die kon dat helaas al snel weer verlaten

Beelden van het hartverwarmende schouwspel:

Beaten up German nazis are buggering off Lesvos, on flight to Athens. Hopefully to be deported. (Thoroughly monitored by anti-fascists while on the island, apparently.) https://t.co/2Sb28J1MS6 — Asteris Masouras 正义 (@asteris) March 7, 2020



Meer over de toestand aan de Turks-Griekse grens bij Keep Talking Greece en Enough is Enough