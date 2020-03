Opgeruimd staat netjes: Bestuur Pride Amsterdam stapt op na rel over uitspraken Huffnagel

Het bestuur van Pride Amsterdam is opgestapt vanwege de ophef die ontstond over de hetze die voorzitter Frits Huffnagel voert tegen immigranten.

In het programma Spraakmakers zei Huffnagelonder meer: “We zien een kind en denken ‘oh wat zielig’, terwijl we niet een vader zien die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat misschien heeft gefaciliteerd”. M.a.w: laat die kinderen maar wegrotten, daar zit Frits als échte VVD’er geen seconde mee:

Spraakmaker @FritsHuffnagel wil dat er géén nieuwe vluchtelingen worden toegelaten #Vluchtelingencrisis ‘Wij zien een kind en denken: ‘wat zielig’ Terwijl we niet zien dat er een vader achter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd’ 👇 pic.twitter.com/bOyHKNLnlU — Spraakmakers (@SpraakmakersOp1) March 3, 2020



Niet iedereen in de LHBTI-gemeenschap was even gecharmeerd van Huffnagel’s populistische gebazel, wat leidde tot felle reacties op sociale media.

Huffnagel ontkende iets verkeerd gedaan te hebben, maar bood desondanks zijn excuses aan. Dat bleek niet voldoende: een kleine honderdtal organisaties eiste zijn aftreden als voorzitter van Pride. Het bestuur verklaarde zich in eerste instantie solidair met Huffnagel, maar bezweek gisteren dan tóch onder de druk en besloot collectief op te stappen. Good riddance.

Uiteraard gaan de extreemrechtse wappies op Het Wereldwijde Web, Afdeling Nederland, nu collectief over de rooie, maar dat vergroot de vreugde over het opstappen van Huffnagel en co alleen maar.

Huffnagel zélf hangt inmiddels de martelaar van het vrije woord uit, waarbij hij uiteraard op bijval kan rekenen van gekende extreemrechtse haathoaxers als Wierd Duk. Volgens Frits wordt het in Nederland hoog tijd voor een discussie over de vrijheid van meningsuiting: “Het kan en mag niet zo zijn dat als je het niet met een standpunt van een ander eens bent, die ander geen recht op zijn mening heeft. De Pride is bij uitstek hét evenement dat gaat over inclusiviteit, waar je mag zijn wie je bent. En waarbij het zo zou moeten zijn dat je mag zeggen wat je wil, zolang dit binnen de grenzen van de wet blijft”.

Uitgelichte afbeelding: het is natuurlijk niet voor het eerst dat extreemrechts zich met een schijnheilig gezicht en vochtige ogen beklaagt over de afschuwelijke wijze waarop links haar de mond snoert. Hier een afbeelding van Hitler uit het antisemitische schendblad Der Stürmer die volgens de nazi’s ‘als enige van de 2000 miljoen mensen op Aarde in Duitsland de mond gesnoerd wordt’.