Waarschuwingscartoon tegen Forum voor Democratie!

Op 6 april hebben de heren Baudet en Hiddema een bijeenkomst in schouwburg de Harmonie in Leeuwarden om met hun volgelingen in gesprek te gaan over de toekomstplannen van het Forum voor Democratie. Antifascisten waarschuwen al vanaf de oprichting van het Forum voor Democratie dat de partij racistische en crypto-fascistische boodschappen verkondigt.

De heren Baudet en Hiddema verhullen hun extreem-rechtse plannen vaak in omfloerst of deftig taalgebruik en het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen het gevaar niet onderkennen. Het betreft hier een partij en haar leider die extreem-rechts gedachtegoed verspreiden, racisme en minachting van vrouwen uitdragen. Ze maken misbruik van angsten en gevoelens van onzekerheid die met snelle veranderingen in de samenleving gepaard gaan.

Het is bekend dat de heer Baudet een begenadigd spreker was op de IJzerbedevaart* de grootste extreem-rechtse en nationalistische bijeenkomst van de Benelux. Baudet’s goede contacten met extreem-rechts in het buitenland stemmen tot nadenken. Op de achtergrond is partijgenoot Hiddema bedenkelijk bezig geweest met zijn milde opinie over de NSB lidmaatschap van ouders en broer. Bovendien trad hij in het verleden vol eerbied en respect op als raadsman voor de zwarte weduwe, mevrouw Rost van Tonningen*. Hij vertelde over de villa van de weduwe waarin de portretten van Hitler en NSB leider Mussert nog steeds aan de wand hingen, wat hij blijkbaar geen probleem vond.

Blijf alert en als het nodig is sta dan op en verzet je!

Secretariaat van AFA Fryslân