Baudet (weer eens) in zijn hemd gezet in de Tweede Kamer

Hoe je Mussolini-wannabe Thierry Baudet aanpakt laat Maarten Hijink, Tweede Kamerlid namens de SP, zien in het onderstaande fragment. Confronteer Baudee met zijn feitenvrije gezwam en er blijft niets anders over dan een stotterende, cryptofascistische corpsbal waarvan er bij Vindicat dertien in een dozijn gaan.

Achtergrond: Baudet verwijt de Tweede Kamer en de regering te weinig te doen tegen het coronavirus. Daarbij vergeet hij te vermelden dat de Kamer het er vier keer over heeft gehad en Baudet bij al die gelegenheden afwezig was. Reactie Hijink:





Verweer van de stotterende fascistenleider: “Ik kan niet overal tegelijk zijn”. We kid you not.