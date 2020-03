Voedselbanken in de problemen door hamsterwoede

Door de hamsterwoede van het PVV-plebs dreigen voedselbanken in de problemen te komen. Voedselbanken zijn sterk afhankelijk van supermarkten, maar doordat op diverse plaatsen massaal gehamsterd wordt stokt de toevoer.

Voorzitter Ulfert Molenhuis van de Voedselbank Groningen roept mensen op te stoppen met hamsteren. Sommige mensen zijn afhankelijk van een voedselbank, omdat ze niet over voldoende inkomen beschikken om op reguliere wijze boodschappen te doen. Schandalig natuurlijk – en 30 jaar geleden onvoorstelbaar – maar dit is het Nederland van Rutte. Een stinkend rijk land waar voedselbanken nodig zijn om te voorkomen dat mensen verhongeren.

Molenhuis doet een dringend beroep op het hamsterende publiek: “De aanvoer was op zaterdag 14 maart 2020 dramatisch. Geen brood en heel weinig andere producten zoals groenten. Maar op die dag kwamen er wel zo’n 120 gezinnen eten bij ons halen. Dit alles als een rechtstreeks gevolg van de hamsterwoede. Dit betekent simpelweg dat we nu al onze reservevoorraden moeten aanspreken, maar die is ook maar beperkt. De situatie voor arme mensen wordt onmiddellijk beter als mensen stoppen met hamsteren”.

