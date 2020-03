Amerikaanse banken voorspellen diepe economische crisis

J.P.Morgan voorspelt voor de VS een krimp van 4% tijdens het eerste kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal voorziet de Amerikaanse bank zelfs een krimp van 14%. Mogelijk herstelt de economie zich in het derde en vierde kwartaal, vooropgesteld natuurlijk dat de uitbraak van het coronavirus dan onder controle is.

Goldman Sachs schat de toekomst zelfs nóg somberder in. De bank schat dat de Amerikaanse economie tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 6% zal krimpen. In het tweede kwartaal moeten we rekening houden met een krimp van 24%(!).

Waarschijnlijk herstelt de economie zich enigszins in het derde en vierde kwartaal. Mocht het virus in het najaar echter weer de kop opsteken, dan wacht de VS (en ons) een economisch Armageddon.

De werkloosheid in de VS zou volgens Goldman Sachs op kunnen lopen tot 9%. J.P.Morgan houdt het voorlopig op 6,25%.