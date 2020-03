Coronavirus: Baudet liegt er weer flink op los

Een nieuw dieptepunt voor fascistenleider Thierry Baudet, wiens betrekkelijk jonge leven tóch al zo rijk is aan dieptepunten. Dat Baudet – in de wetenschap dat zijn achterban te dom is om op te poepen – niet terugschrikt voor liegen en hoaxen wisten we natuurlijk al, maar gisteren overtrof hij zichzelf.

Baudet pleit – net als concurrent Wilders – al een week voor het invoeren van een politiestaat een lockdown. Om zijn punt bij te zetten jatte Baudet een infographic, photoshopte die wat om en slingerde die leugen vervolgens vrolijk op Twitter.

De oorspronkelijke infographic geeft dus aan wat de gevolgen zijn van social distancing, het huidige Nederlandse beleid. Hier is wat daarvan overbleef na de creatieve bewerking door Baudet:



Op magische wijze is het staatje over de gevolgen van social distancing veranderd in een staatje over de gevolgen van een lockdown!

Je hebt meer bewijs nodig? Hier de uitleg van de arts die het plaatje maakte:

Hele artikel hier.

Nog maar een keer de tweet van de maker van het plaatje. Omdat we er geen genoeg van krijgen Baudet te ontmaskeren als de fraudulente nazi die hij is: