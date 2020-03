Trump opent aanval op VVMU

En we hebben de volgende aanval van extreemrechts op de VVMU. Dit keer is het Trump die zijn kans schoon ziet vervelende critici de mond te snoeren. Een linkse groep heeft een video gemaakt waarin Trump’s reacties op de uitbraak van het coronavirus op een rijtje gezet worden. Dat levert – voorspelbaar – geen fraai schouwspel op. Trump dreigt nu met gerechtelijke stappen tegen TV-stations die het spotje uitzenden. Voor ons uiteraard extra aanleiding het te plaatsen:

Trump refused to take the threat of the coronavirus seriously, now he won’t take responsibility as his administration has been totally unprepared for this crisis. pic.twitter.com/Jdh1GY9HHS — Priorities USA (@prioritiesUSA) March 23, 2020



Gage Skidmore

Donald Trump

Donald Trump speaking with supporters at a campaign rally at Veterans Memorial Coliseum at the Arizona State Fairgrounds in Phoenix, Arizona.

Please attribute to Gage Skidmore if used elsewhere.