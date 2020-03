Corona: Europese Commissie overweegt ingrijpen bij Roche

De Europese Commissie (EC) overweegt in te grijpen bij farmaproducent Roche. Gisteren werd bekend dat het tekort aan testmiddelen voor het coronavirus (mede) wordt veroorzaakt door Roche. Nederlandse laboratoria zijn in hoge mate afhankelijk van de testkits en machines van Roche, maar het bedrijf is niet in staat de uitstaande orders te leveren.

To add insult to injury weigert Roche het recept vrij te geven van een vloeistof die noodzakelijk is voor testen, zo onthulde Follow The Money gisteren.

De EC onderzoekt nu of Roche haar machtspositie op de markt misbruikt. Mocht dat het geval zijn, dan kan de EC Roche dwingen materiaal te leveren. Mocht het bedrijf niet meewerken, dan kunnen er zware boetes opgelegd worden.

De Tweede Kamer vroeg gisteren om maatregelen tegen het Zwitserse bedrijf. Met uitzondering van – verrassing, verrassing – VVD en FVD konden alle partijen zich daarin vinden.

Bron: Follow The Money