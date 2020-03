Adviseur Baudet wil leraren korten op hun salaris

Mocht je je afvragen waar het fascistische smaldeel zich in tijden van corona mee bezig houdt:

Rutger van den Noort is een adviseur van Baudet, niemand wordt door de fascistenleider zó vaak geretweet:

Dat leraren druk zijn met het organiseren van online-onderwijs is Van den Noort even ontgaan. Of, waarschijnlijker: het interesseert hem niks. Het Forum is immers van mening dat leraren vrijwel zonder uitzondering cultuurmarxisten zijn die 24/7 hun leerlingen indoctrineren met communistische standpunten. Vorig jaar richtte FVD zelfs een meldpunt op waar leerlingen linkse leraren aan konden geven.

Met Van den Noort kun je overigens wél lachen. Net als zijn Grote Leider is Van den Noort druk bezig de geschiedenis te herschrijven. Dit tweette hij nog in januari. Gelukkig vergeet het internet niets: