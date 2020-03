Hongaars parlement stemt in met uitroepen onbeperkte noodtoestand

Zoals verwacht heeft het Hongaarse parlement ingestemd met een wet die premier Orbán vrijwel onbeperkte bevoegdheden geeft. De belangrijkste punten op een rijtje:

De partij van Orbán beschikt over een tweederde meerderheid in het parlement, dus dit besluit komt niet onverwacht. Orbán is al jaren bezig de liberale democratie stapje voor stapje te slopen, een streven waar hij overigens geen geheim van maakt. Blijkbaar tot grote vreugde van het Hongaarse volk dat hem keer op keer aan een meerderheid helpt.

Hungarian Parliament passes bill that gives PM Orbán unlimited power & proclaims:

– State of emergency w/o time limit

– Rule by decree

– Parliament suspended

– No elections

– Spreading fake news + rumors: up to 5 yrs in prison

– Leaving quarantine: up to 8 yrs in prison#COVID19 pic.twitter.com/5ScZCbF4yv

