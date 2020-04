Baudet tot twee keer toe voor schut in de Tweede Kamer

Niet dat wij fans zijn van Rutte III (of II, of I), maar wanneer we moeten kiezen tussen Rutte en de ambitieuze fascistenleiders Baudet en Wilders hoeven we daar geen vijf seconden over na te denken. We zijn niet helemaal gek: met Baudet als premier hadden we nu een politiestaat gehad waaraan Orban nog een puntje zou kunnen zuigen.

Het was dan ook hartverwarmend te zien hoe Baudet gisteren in de Tweede Kamer werd afgeserveerd. Eerst door Rutte, die de Nederlandse Mussolini als een klein kind in de hoek zette:

#Rutte tegen #Baudet: ‘Nee, we gaan geen brief sturen. Dit is het antwoord. We zijn een crisis aan het leiden.’ #coronadebat pic.twitter.com/f2LBg2oQXF — Daniël Rommens (@drommens) April 1, 2020

Waarna Baudet zichzelf nog eens voor schut zette en toegaf zijn stukken niet te lezen. Baudet stelt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een vraag. De Jonge: ‘ik wil het best nog een keer vertellen, maar het antwoord staat in een brief van 34 kantjes die u gisteren gekregen heeft’. Baudet, in een hilarische poging te verhullen dat hij die brief helemaal niet gelezen heeft: ‘brief? Ehhh…ok…daar heb ik dan overheen gelezen…’.

-Hoe zit het met…? -Ik heb u daarover uitvoerig bericht in de brief van 34 kantjes van gisteren… -Brief? Eh… Oja, daar heb ik dan overheen gelezen… Het uilskuiken van Minerva. pic.twitter.com/xW0EWn7FSM — Vincent Carmiggelt (@graphincent) April 1, 2020

Obligate disclaimer: nee, ik ben geen fan van Rutte.