Ruim 6 miljoen nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkering in VS

Bedrijven in de VS dumpen hun arbeiders massaal. De afgelopen week hebben 6,6 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat komt bovenop de 3,3 miljoen die dat vorige week al deden.

US unemployment.

No, that line in the chart is not a mistake: that is a measure of how big this economic crisis is. pic.twitter.com/si4k5XrpDF — Ed Conway (@EdConwaySky) April 2, 2020



De hoogte van de werkloosheidsuitkering verschilt per staat. Gemiddeld komt het neer op zo’n $450 per week. Niet alleen de hoogte, ook de duur verschilt. In het gunstigste geval kan iemand die ontslagen is 26 weken een beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Daarna resten uitsluitend nog voedselbonnen.

