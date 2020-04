Thierry vliegt (weer eens) gierend uit de bocht

Het zou hilarisch zijn, ware het niet dat tienduizenden idioten op deze fascistische oplichter stemmen.

Bericht van onze viroloog Thierry Baudet uit Leiden. pic.twitter.com/8B7j7w8RyU — Walter van der Cruijsen (@wltrrr) April 6, 2020

Nee, het virus gaat niet dood door de zon. Of stijgende temperaturen de overdracht van het virus beperken is ook nog maar de vraag. Zelfs indien dat wél het geval is, bestaat er een vette kans dat het virus in de herfst bij dalende temperaturen weer aan een nieuwe opmars begint. Hoe dan ook heeft social distancing een grotere invloed op de verspreiding van het virus dan hogere temperaturen.

Punt is ook dat we weinig weten van deze specifieke variant van het coronavirus. Voorlopig lijkt de uitbraak van Covid19 in Brazilië en enkele andere tropische landen er niet op te wijzen dat het virus zich veel aantrekt van hogere temperaturen.