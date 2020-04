Statenlid FVD pleit voor invoering dictatuur

Het Zeeuwse statenlid Eelco van Hoecke, een trouwe vazal van Thierry Baudet, pleit voor de invoering van een dictatuur naar Hongaars model. De Hongaarse premier Orbán heeft de coronacrisis gebruikt om het parlement buitenspel te zetten en critici monddood te maken, een ontwikkeling die in PVV- en FVD-kringen met gejuich begroet werd. Publicist Geert Mak leverde bij Jinek kritiek op die ontwikkeling. Dat was tegen het zere been van Van Hoecke:

Uitgelichte afbeelding: protest tegen Orban – screenshot Youtube