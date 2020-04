FVD-raadslid Anton van Schijndel uit Amsterdamse fractie gezet

Raadslid Anton van Schijndel is door fractievoorzitter Annabel Nanninga uit de fractie van Forum voor Democratie gezet. Van Schijndel geeft zijn zetel niet op en gaat in zijn eentje verder.

Het boterde al een tijdje niet tussen Van Schijndel en zijn collega’s Nanninga en Kreuger. Voor Baudet heeft Van Schijndel nog steeds veel bewondering, maar Kreuger en Nanninga kunnen de pot op. Binnen de fractie heerst kadaverdiscipline, iets dat volgens Van Schijndel niet past bij Forum voor Democratie. Blijkbaar heeft het Amsterdamse raadslid niet zo goed opgelet tijdens de geschiedenislessen. In ideologisch aan het Forum verwante partijen als de NSDAP werd je tegen de muur gezet als je mening de Leider niet beviel.

Zijn lidmaatschap van FVD heeft het rebelse raadslid inmiddels opgezegd. Zijn zetel geeft hij niet op, want de raadsvergoeding is een leuke bron van inkomsten dan zou Van Schijndel zijn kiezers in de steek laten.

Overigens is dit voor Van Schijndel niet nieuw. In 2006 werd hij ook al eens uit de Tweede Kamerfractie van de VVD gezet.

