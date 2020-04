Complotwappies zetten opnieuw zendmasten in de hens

Gewelddadige complotwappies hebben vannacht opnieuw zendmasten in de fik gezet, dit keer in Oudenbosch en Veldhoven (beide in Brabant). Eerder gingen zendmasten in o.a. Groningen en Rotterdam in vlammen op.

Volgens de aluhoedjes is er een verband tussen de implementatie van 5G en de verspreiding van het coronavirus. Uiteraard is er geen sprake van enig verband, maar een discussie met complotwappies is al net zo zinvol als een discussie met een dronken hagedis.

Twitter en Youtube zeggen accounts waarin complottheorieën worden verkondigd over het verband tussen het coronavirus en 5G te verwijderen, maar daar valt helaas weinig van te merken. Waarschijnlijk is het ook onbegonnen werk: Twitter zou letterlijk tienduizenden accounts moeten verwijderen. Dat gaat hem uiteraard niet worden.

De meeste aluhoedjes komen – het zal je niet verbazen – uit de hoek van PVV en FVD. Het zijn dezelfde types die denken dat de opwarming van de aarde een hoax is, de EU Nederland wil ‘omvolken’ en vaccinaties autisme veroorzaken. Een uiteraard hangt alles met alles samen. Dat het – zeker onder de huidige omstandigheden – niet zo handig is de communicatiemogelijkheden van zieken- en verpleeghuizen naar de kloten te helpen lijkt de gekkies niet te interesseren.

In Nederland worden samenzweringstheorieën rond 5G gepromoot door de fascistische knokploeg Gele Hesjes (wie kent ze nog) en – uiteraard – de rechtse totaalidioot Robert Jensen die denkt de Hollandse incarnatie van Alex Jones te zijn. Jensen repost door Youtube verwijderde video’s van de Britse complotgek David Icke (ja, die van de reptilians) waarin een verband wordt gelegd tussen 5G en Covid-19.

Oh, en uiteraard zitten de Joden achter het coronavirus. Ze hebben zelfs het RIVM overgenomen: