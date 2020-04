Het socialistische industrial gezelschap Test Department steunde – als veel Britse (post)punkbands – de mijnwerkersstaking van 1984. De band maakte samen met het South Wales Striking Miners Choir het album Shoulder to Shoulder waarvan de opbrengst volledig ten goede kwam aan de stakende mijnwerkers. Helaas niet meer te verkrijgen, maar nog wel te vinden op Youtube. Op het album The Unacceptable Face Of Freedom deed de band het met Statement nog eens dunnetjes over. Keep the Red Flag flying!