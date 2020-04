Kabinet wil huren niet bevriezen tijdens coronacrisis

Het kabinet voelt er niets voor tijdens de coronacrisis de huren te bevriezen. Ook het plan van de linkse oppositie opzeggingen van tijdelijke huurcontracten voorlopig te verbieden ziet Rutte III – overigens tot niemands verrassing – niet zitten.

SP, GL en PvdA stelden vanochtend voor de huren te bevriezen. De huren mogen per 1 juli met 5,1% tot 6,6% stijgen. Die stijging was gebaseerd op inmiddels achterhaalde cijfers over sterke economische groei, lage werkloosheid en stijgende inkomens. De coronacrisis heeft op die punten natuurlijk flink roet in het eten gegooid.

Mensen die zijn ontslagen of als zzp’er niet meer aan de bak komen worden vaak geconfronteerd met een fors verlies aan inkomen. Om te voorkomen dat ze hun huur niet meer kunnen betalen vragen de drie – nou, vooruit – ‘linkse’ partijen het kabinet de huren voorlopig te bevriezen.

SP, GL en PvdA willen ook dat het tijdens de crisis verboden wordt mensen uit hun woning te zetten. Morgen debatteert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel waarmee – in theorie – moet worden voorkomen dat tijdelijke huurcontracten worden opgezegd. Dat voorstel bevat echter nogal wat gaten. Zo blijft het bijvoorbeeld mogelijk tijdelijke huurcontracten te ontbinden indien de eigenaar het pand wil verbouwen. Ook is het nog steeds mogelijk mensen met een tijdelijk huurcontract bij een betalingsachterstand op straat te zetten. De linkse partijen willen dat de gaten in de spoedwet worden dichtgetimmerd en niemand meer op straat kan worden gezet. Het kabinet denkt dat het met corporaties, studentenhuisvesters en beleggersorganisaties afgesloten ‘herenakkoord’ voldoende is, wat – op zijn best – nogal naïef is.

Bron: RTL Nieuws

