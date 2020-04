Pro-apartheidsactiviste Adriana Stuijt overleden

Het was ons even ontgaan, maar dankzij Martin Bosma weten we dat de beruchte pro-apartheidsactiviste Adriana Stuijt op 29 maart jl overleden is. Bedankt, Martin!

Stuijt was ten tijde van het apartheidsbewind actief bij diverse pro-apartheidsorganisaties. Ze was getrouwd met de leider van de extreem-rechtse Boerestaatpartij en onderhield in de jaren 90 contacten met de Nederlandse fascistische partij CP’86 (gejat van Doorbraak).

Stuijt woonde in Dokkum. Vanuit haar woning in het Friese stadje bleef ze zich onvermoeibaar inzetten voor extreemrechts gajes onderdrukte Afrikaner Boeren in Zuid-Afrika. Volgens Adriana vindt er in Zuid-Afrika een genocide plaats op witte Boeren. Vandaar.

Adriana Stuijt was actief op zowel Twitter als het nazimedium gab. Twitter stelt (soms) grenzen aan de bagger die fascisten graag posten, gab juicht die bagger juist toe. Geen wonder dat Stuijt zich er prima thuisvoelde. Al te interessant is haar gab-account overigens niet: de eindeloze hoaxes over het leed van Afrikaner Boeren vervelen al snel.

