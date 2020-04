Minister Ollongren doet een moreel beroep op verhuurders

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ziet niets in het bevriezen van de huren tijdens de coronacrisis, zoals de linkse oppositie eerder deze week voorstelde. Dat zei ze vandaag in de Tweede Kamer.

Ollongren deed met vochtige ogen een moreel appèl op verhuurders lief te zijn voor hun huurders, maar daar bleef het vandaag bij. Huurbevriezing leidt er volgens Ollongren toe dat verhuurders niet meer kunnen investeren en er dus geen nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Na het voorstel van de oppositie de verhuurdersheffing dan maar te verlagen kreeg het debat een surrealistische dimensie:

Tweede Kamer: We willen de huren bevriezen.

Minister Ollongren: Dan kunnen verhuurders niet meer investeren

Tweede Kamer: Maar dan schrappen we toch de verhuurderheffing?

Minister Ollongren: Dat is niet nodig, verhuurders hebben genoeg geld. WTF? — Erik Maassen_WB (@ErikMaassen_WB) April 15, 2020



Eerder sloot het kabinet een heren/dames-akkoord met de verhuurders, waarin werd afgesproken dat de huurstijgingen beperkt zouden blijven. Ook zouden verhuurders mensen met een tijdelijk contract tijdens de duur van de crisis niet op straat zetten.

Die laatste clausule is woningcorporatie Portaal Wonen uit Leiden blijkbaar even ontgaan. Portaal zet de bewoners van 58 portiekflats aan de Hoflaan en Weidehof uiterlijk 15 mei op straat. De woningen staan op de nominatie gesloopt te worden en Portaal is niet van plan de sloop uit te stellen.

Uitgelichte afbeelding: 496vijg (tram als woning; eigen foto)