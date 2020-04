Voedselrellen in Colombia

In de arme wijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogota is de bevolking de afgelopen dagen massaal de straat opgegaan, nadat door de regering toegezegde voedselpakketten niet arriveerden. De politie greep hard in en vuurde traangas en rubberen kogels af op de betogers. Ook in de tweede stad van het land, Medellin, gingen mensen de straat. Daar bleef het protest overigens relatief vreedzaam. Wel vonden her en der in Medellin plunderingen plaats.

President Iván Duque plaatste het land op 25 maart in quarantaine. Duque beloofde de bewoners van de arme wijken – wier inkomen vaak afhankelijk is van de straathandel – voedselsteun en financiële compensatie, maar de logistieke operatie die daarvoor nodig is verloopt door een combinatie van incompetentie en corruptie niet al te best. De inwoners van arme wijken als Ciudad Bolivar beschikken uiteraard niet over financiële reserves. Veel mensen zijn inmiddels dan ook niet meer in staat voedsel te kopen en lijden honger. Boven de deur van een groeiend aantal woningen hangt inmiddels een rode vlag, ten teken dat de bewoners geen eten meer kunnen kopen en hulp nodig hebben.

Het steekt vooral dat Duque dagelijks op tv te zien is, waarbij hij zichzelf veel lof toezwaait voor zijn reactie op de uitbraak van het coronavirus. Ondertussen leiden duizenden mensen letterlijk honger.

