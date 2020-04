Extreemdomrechts VS eist einde lockdown

In de VS zijn de MAGA!-schreeuwers de afgelopen dagen massaal de straat opgegaan om te eisen dat er een einde komt aan de maatregelen die de COVID-19-pandemie moeten beteugelen.

Trump wil de door gouverneurs afgekondigde lockdown zo snel mogelijk beëindigen, want zijn kapitaalkrachtige vriendjes moeten geld verdienen. Dat hij daarmee het leven van (tien)duizenden mensen riskeert interesseert hem helemaal niks. Trump kan de lockdown niet opheffen, die bevoegdheid ligt bij de gouverneurs. Die voelen er om voor de hand liggende redenen weinig voor straks verantwoordelijk gesteld te worden voor een massasterfte. Voor Trump aanleiding zijn niet al te snuggere aanhang te vragen op straat uitdrukking te geven aan hun ongenoegen. Aan die oproep werd door het leger Trumpzombies enthousiast gehoor gegeven:

De taferelen waren – zoals verwacht – met geen pen te beschrijven. Dat proberen we dan ook maar niet, in plaats van woorden krijg je beelden. Mocht je denken dat het niet veel dommer kan dan de hashtag #PVV op Twitter: lemme tell you, you ain’t seen nothing yet.

Texas (where else):



San Diego, georganiseerd door – verrassing, verrassing – een bekende white supremacist:

Roger Ogden, the guy organizing the pro-COVID “protest” in San Diego, is a known white supremacist who has astroturfed a number of “Patriot” rallies over the years. Local news does a major disservice not explaining who he is – like he’s just some guy. https://t.co/B6eLecJfO3 — Brooke Binkowski (@brooklynmarie) April 18, 2020



Uiteraard is het allemaal COMMUNISME. Only in America:

The deeply reactionary and paranoid mentality of many Trump supporters is summarised in this picture pic.twitter.com/ATwKQA2ORC — Peyman Jafari (@JafariPeyman) April 18, 2020

A most expected human reaction to a highly contagious deadly virus roaming the planet. https://t.co/pfJYh0eBFL — Aliens About Humans (@HumansExplained) April 19, 2020

Overigens is Europa niet immuun, ook hier hebben we gevaarlijke idioten zat. In Berlijn ging het complotvolk de straat op, vergezeld door extreemrechtse volksmenners en wat radicaal-linkse types die denken dat dit een uitgelezen kans is het kapitalisme te vernietigen. Mag best wat doden kosten, toch?

In Nederland pleit o.a. de extreemrechtse propagandist Wierd Duk voor het ‘opengooien van de samenleving’. Ook de dommige, maar in fascistische kringen populaire columniste Ebru Umar is best bereid bodybags en massagraven te accepteren, zolang het maar bejaarden zijn en zij zélf buiten schot blijft:

Columnist @umarebru: “de regering zou eerlijk moeten zijn, door te zeggen: we kiezen ervoor de economie kapot te maken, om een aantal besmette mensen die gaan overlijden zo lang mogelijk te redden.” @drkelderenco pic.twitter.com/9O8ZoXvxk3 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 18, 2020