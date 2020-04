Trumpaanhangers protesteren opnieuw tegen lockdown

In de VS zijn opnieuw duizenden imbecielen aanhangers van Trump de straat opgegaan om te protesteren tegen de lockdown.

In Olympia, de hoofdstad van de staat Washington, namen 2500 mensen deel aan een betoging, De betogers negeerden daarmee het verbod op bijeenkomsten van meer dan 50 mensen. De meeste deelnemers droegen geen mondmaskers en hielden geen afstand. De politie greep niet in.

De betoging in Olympia was georganiseerd door Tyler Miller, een 39-jarige ingenieur die werkt voor de marine. Hij zegt zich zorgen te maken over de erosie van individuele vrijheden die het gevolg zijn van de maatregelen. Miller had de deelnemers opgeroepen de regels rond social distancing in acht te nemen, maar daar hielden de meeste betogers zich dus niet aan.

Elders leidden de protesten tot beschamende situaties. In Colorado protesteerden enkele verplegers op hún beurt tegen de Trumpgekkies, wat hen op een tortvloed van verwensingen kwam te staan.

Two nurses, who have witnessed first hand the toll Covid is taking in Colorado, stood up and peacefully counter protested. Here is how they were treated. I had join them. pic.twitter.com/iJnNcqZxSv — Marc Zenn (@MarcZenn) April 19, 2020



Of de protesten allemaal even spontaan zijn, is overigens maar zeer de vraag. Er lijkt wel degelijk sprake te zijn van centrale organisatie:

I just scrolled the “Excessive Quarantine” groups on Facebook & it’s very obvious this was orchestrated by one individual or group. There is group for almost every state, they were created within a day or two of each other, & the descriptions are nearly identical.. #StayHome pic.twitter.com/IX7LERuo8P — Kyle 🥁“TeamJoe” @ 🏡 (@kyle_teamjoe) April 20, 2020



Ook pro-gun groepen en milities spelen een belangrijke rol bij het organiseren van de protesten.

De afgelopen weken zijn 22 miljoen Amerikanen werkloos geraakt, waardoor de voedselbanken de toeloop niet meer aankunnen. En nee: de beelden hieronder zijn géén hoax.

Uitgelichte afbeelding: Camden, New Jersey, een van de armste steden van de VS – By Phillies1fan777 at English Wikipedia – Transferred from en.wikipedia to Commons by Apollo1758 using CommonsHelper., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8878231