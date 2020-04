Gantz en Netanyahu tekenen coalitieakkoord, Netanyahu blijft de premier

De partijen van de Israelische premier Netanyahu en van de voormalige stafchef Benny Gantz, de Likud en de Blauw-Wit-partij, hebben maandagavond uiteindelijk een coalitieakkoord getekend. Het gaat een brede nationale coalitie worden. Likud zal waarschijnlijk hierna akkoorden tekenen met de religieuze partijen en de rechtse partij van Naftali Bennett en Ayelet Shaked. Als er één ding duidelijk uit de overeenkomst naar voren komt is dat Netanyahu uiteindelijk de grote winnaar is geworden van de onderhandelingen. Hij blijft anderhalf jaar aan als premier en hoeft zich niet al te veel zorgen meer te maken om zijn komende proces wegens corruptie.

De positie van Benny Gantz daarentegen is uitermate zwak. Hij wordt minister van Defensie en vice-premier. Hierna wordt er nog een akkoord tussen Netanayhu en Gantz getekend waarin wordt geregeld dat Gantz Netanayhu na anderhalf jaar zal aflossen. Maar er wordt intussen allerwegen twijfel geuit of deze ”rotatie” ook werkelijk ooit zal plaatsvinden.

Uit de voorgeschiedenis van dit akkoord was al duidelijk geworden dat de nationale regering in de tijd van het coronavirus waartoe Netanyahu had opgeroepen eigenlijk vooral een manier was om aan de macht te blijven en de gevolgen af te wenden van het feit dat hij voor drie zaken van corruptie terecht moet staan. Gantz, die in drie onbeslist geëindigde verkiezingen vooral campagne had gevoerd om van Netanyahu af te komen en zich als het alternatief van de premier had aangediend, ging niettemin mee in de roep om een nationale regering. Dat besluit leidde tot de splitsing van zijn partij, wat zijn positie al aanmerkelijk zwakker maakte, al was het alleen omdat hij nu nog maar de beschikking had over 15 zetels.

Vervolgens gaf hij ook het plan op om een wet in te dienen die het voor premiers in staat van beschuldiging onmogelijk zou maken om aan te blijven. En zijn laatste grote concessie was dat hij akkoord ging met de annexatie van delen van de Westoever, mits Amerika daar het groene licht voor zou geven. De generaal heeft daarmee ongeveer al zijn kaarten uit handen gegeven en volgens vrijwel iedereen ook zijn toekomst als politicus zo goed als verspeeld. Met het vierde leger in sterkte ter wereld winnen van een paar honderd slecht bewapende mannen in Gaza is duidelijk een heel wat lichtere opgave dan voet bij stuk houden tegenover de gehaaide strateeg Netanyahu, die tijdens de formatie opnieuw een uiterst briljant staaltje van zijn kunnen ten beste heeft gegeven.

Verdere concessies die Netanyahu heeft losgeweekt is dat hij een recht van veto heeft over de benoeming van een nieuwe procureur-generaal (het hoofd van het justitiële apparaat), dat hij bij wet ook in functie kan blijven als hij terecht moet staan als vice-premier, en dat als het hooggerechtshof zijn benoeming tot premier ongedaan zou maken er opnieuw verkiezingen moeten worden gehouden.

Qua ministersposten zal in het nieuwe kabinet de portefeuille van Buitenlandse Zaken gaan naar Gantz’ partijgenoot generaal Gabi Ashkenazi, terwijl Avi Nissenkorn van Blauw Wit Justitie krijgt.

Yisrael Katz (Likud) krijgt Financiën en zijn partijgenote Miri Regev krijgt Publieke Veiligheid, terwijl Yariv Lvin voiorzitter van de Knesset wordt. Gantz krijgt overigens het recht van veto over de benoeming van de Knessetvoorzitter.

Amir Peretz van Arbeid wordt de nieuwe minister van Economische Zaken en zijn partijgenoot Itzik Shmuli gaat naar Welzijn. Yaacov Litzman, van de ultra-religieuzen, die geveld werd door het corona virus is genezen en keert terug naar Gezondheid. Onderwijs gaat mogelijk naar de rechtse Yamina partij, als die tenminste meedoet.

Ook verschenen op Abu’s blog

Uitgelichte afbeelding: Benny Gantz ontmoet Trump, januari 2020 – By The White House from Washington, DC – President Trump Meets with Benny Gantz, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86370213