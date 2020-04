VN: coronacrisis leidt tot een hongersnood ‘van Bijbelse omvang’

Het Wereldvoedselprogramma (World Food Programme, WFP) van de Verenigde Naties waarschuwt dat mogelijk 265 miljoen mensen de komende maanden zullen sterven van de honger. De meeste slachtoffers vallen in Oost-Afrika. Als er niet snel wordt ingegrepen ontstaat er volgens het WHF een ‘hongersnood van Bijbelse proporties’.

Voorlopig lijkt Afrika aan de ergste gevolgen te ontsnappen, maar mocht het coronavirus ook in dat continent hard toeslaan, dan valt te vrezen dat de gezondheidszorg in veel landen snel zal bezwijken onder de druk. Het WFP is bang dat Afrikaanse landen de op de pandemie volgende economische catastrofe niet op kunnen vangen. Een sociaal vangnet is er meestal niet, waardoor nu al mensen in grote problemen komen, ook in het westen van het continent.

Met name Oost-Afrikaanse landen komen in de problemen. Die landen zijn dit jaar al zwaar getroffen door sprinkhaanplagen. De sprinkhanen hebben een flink deel van de oogst opgegeten. Sommige landen hebben daardoor geen voedselreserves meer. Voordat de coronapandemie uitbrak, keken zo’n 70 miljoen mensen de hongerdood in de ogen. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 265 miljoen.

De hongersnood is te voorkomen, mits er onmiddellijk actie wordt ondernomen. Er is op zich voedsel genoeg, maar het gevaar bestaat dat landen de export van voedsel gaan bemoeilijken en de grenzen geheel of gedeeltelijk sluiten, waardoor de productieketens instorten.

Volgens David Beasley, het hoofd van het WFP, is er waarschijnlijk een bedrag nodig van 15 miljard euro. Geld alleen echter is niet voldoende: hulpverleners moeten ook over de mogelijkheid beschikken het voedsel te vervoeren en te bezorgen bij de mensen die het nodig hebben. Juist dat laatste dreigt nu een probleem te worden. De door veel landen afgekondigde lockdown beperkt de mobiliteit van de hulpverleners en bemoeilijkt het transport van goederen, waardoor de productieketens in gevaar komen.

Bron: de Guardian

