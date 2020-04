Ambtelijke werkgroep wil bijstand met 25% verlagen

Een ambtelijke werkgroep stelt voor flink te bezuinigen op de bijstand en de zorg. Volgens de ambtenaren kan de bijstand met een kwart verlaagd worden.

De werkgroep is ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer. Die wilde de beschikking hebben over een aantal beleidsopties, mocht de economie in zwaar weer belanden. Uiteraard adviseren de ambtenaren de kosten van een crisis af te wentelen op de zwaksten in de samenleving. Dat het aantal daklozen zal verdrievoudigen interesseert echt niemand in zo’n werkgroep iets.

Ook het toch al niet malse eigen risico kan volgens de werkgroep best omhoog. De aanspraak op langdurige zorg kan geschrapt worden, wat 1,8 miljard euro op zou leveren. Het schrappen van de huishoudelijke hulp levert nog eens 700 miljoen op.

De voorstellen zijn niet nieuw, eens in de zoveel tijd komt een ambtelijke werkgroep met het voorstel de bijstand flink te verlagen. Het verschil is dat we dit keer lijken af te stevenen op een diepe recessie: het perfecte excuus voor rechts een aantal van deze lang gekoesterde wensen in beleid om te zetten. Never let a good crisis go to waste.

Bron: FD (registratie vereist)

