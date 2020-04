Ondertussen, in Trumpistan

In de VS Trumpistan zijn – niet zelden zwaarbewapende – deplorables weer de straat opgegaan om hun ongenoegen te uiten over de lockdown. Aan die lockdown moet per onmiddellijk een einde komen en laat de ouderen en chronisch zieken maar sterven. Dood hout, nietwaar?

Fascistische knokploegen als de Proud Boys geven uiteraard acte de présence, evenals het gebruikelijke assortiment aan christenfundi’s, anti-vaccinatie-activisten en complotwappies. De domheid en het totale gebrek aan empathie zijn met geen pen te beschrijven: “Mensen gaan elke dag dood, oude en zieke mensen hebben gewoon pech”.

‘We’re trying to do the right thing, and we don’t need to get attacked.’ — Watch anti-lockdown protesters harass these nurses pic.twitter.com/22MgNoLThv

— NowThis (@nowthisnews) April 22, 2020