Werkloosheid VS blijft snel stijgen

In de VS hebben sinds het begin van de coronacrisis ruim 26 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. De afgelopen week steeg het aantal aanvragen met 4 miljoen. De banenwinst van de afgelopen decennia is daarmee volledig weggevaagd en het einde is nog niet in zicht.

Vooral huishoudens met een laag inkomen (minder dan $37000 dollar voor een gezin van 3) zijn het slachtoffer van de crisis. Uit onderzoek blijkt dat in 52% van die huishoudens één of meerdere gezinsleden ontslag hebben gekregen. Voor hogere inkomens is dat ruim 32%. Daarmee houdt de ellende overigens niet op: in veel gevallen betekent het dat de ontslagen arbeiders ook hun ziektekostenverzekering kwijtraken.

Inmiddels staan veel staten diep in het rood. Inkomsten zijn er nauwelijks of niet en de uitgaven zijn als gevolg van de coronacrisis gierend uit de klauw gelopen. Op hulp van de centrale regering hoeven de staten niet te rekenen. Vandaag wordt in Washington gestemd over een hulppakket van 484 miljard dollar, maar daarvan gaat geen cent naar de staten. Die moeten zich maar zien te redden.

De Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat, Mitch McConnell, is van mening – met een voor rechts zo typerend staaltje harteloosheid – dat staten maar een faillissementsaanvraag in moeten dienen. Dat is volgens McConnell beter dan een beroep doen op de centrale regering. Die laatste is er in Republikeinse ogen uitsluitend voor het grootkapitaal. Wettelijk kunnen staten zich niet failliet laten verklaren wegens gebrek aan inkomsten, maar McConnell is bereid de wet op dat punt aan te passen.

