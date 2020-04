Vandaag geen persco Trump

Trump geeft vandaag voor het eerst in lange tijd geen persconferentie over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Vermoedelijk is dat besluit genomen op advies van zijn staf. Eergisteren suggereerde Trump dat Covid-19 effectief bestreden zou kunnen worden door middel van het injecteren van desinfecterende middelen als bleekwater

Zowel in de reguliere media als op sociale media werd met een mengeling van ongeloof en woede gereageerd op de opmerkingen van Trump. Een video met de reactie van dr. Deborah Birx ging viraal:

Gisteren gaf Trump een korte persconferentie waarin hij beweerde dat zijn opmerkingen ‘sarcastisch’ bedoeld waren. De aanwezige pers mocht geen – ongetwijfeld pijnlijke – vragen stellen en de Oranje Gek was snel weer vertrokken.

Ondertussen blijken er dus inderdaad idioten te zijn die het advies van de president opvolgen. God sta ons bij:

Of the cases reported to New York’s Poison Control Center, nine were specifically about possible exposure to Lysol. Ten were in regards to bleach and 11 about household cleaners in general.

— David Beard (@dabeard) April 25, 2020