Enkele tientallen mensen bij lockdown-protest in Den Haag + aanvulling

Op het Binnenhof heeft een dertigtal mensen gedemonstreerd tegen de lockdown. Die moet volgens de betogers onmiddellijk worden opgeheven want zzp’ers gaan failliet en ouderen sterven in eenzaamheid. Bovendien zijn ze de kinderen die de hele dag lopen te jengelen zat.

Het is de gebruikelijke mix van complotdenkers en extreemrechtse activisten als de Zeeuwse allround-mafklapper Daniël Gerritsen,

Uiteraard levert de demonstratie weer de nodige tenenkrommende taferelen op, wat dat betreft lijkt het op de acties van de door weinigen betreurde Gele Hesjes. Dieptepunt (voor zover nu bekend); deze vaccinatie-activist die zichzelf vergelijkt met een slachtoffer van de Holocaust:

Nog maar eens, mocht je denken dat bovenstaande foto een hoax is:

Viel er dan helemaal niks te lachen? Jawel, we hadden oppergek Micha Kat die vanuit zijn appartement in Belfast maar weer eens opriep tot De Revolutie Tegen De Pedo-Elite Die Ons Allemaal Wil Vermoorden:

TOESPRAAK MICHA BINNENHOF 28-4 ‘RUTTE PLEEGT EEN STAATSGREEP AS WE SPEAK! DIT IS JULLIE LAATSTE KANS! ER IS NIEMAND DIE HET VOOR JULLIE OPNEEMT! HET IS HET VOLK TEGEN DE CRIMINELE ELITE!’https://t.co/RlUJFQBI1k

— Micha Kat (@drsmichakat) April 28, 2020