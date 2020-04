FVD-jongeren bewonderen Breivik en zingen het Horst Wessellied

Leden van de JFVD, de jongerenclub van het Forum voor Democratie (FVD), bewonderen de Noorse terrorist Breivik, brengen in een audiobericht het Horst Wessellied (de partijhymne van de NSDAP) ten gehore en doen aan de lopende band antisemitische uitspraken. Dat blijkt uit appjes die zijn bemachtigd door HP/De Tijd.

Een aantal bezorgde leden van JFVD doet in een brief aan het bestuur van de partij hun beklag over de bagger die op appgroepen als Borrelvd en de officiële Forum-appgroep ‘Hub Zuid-Holland’ gedeeld wordt. Volgens de briefschrijvers gaat het niet om anonieme meelopers, maar om mensen met bestuursfuncties binnen de partij: “De rechts extremistische uitingen zijn vooral in niet-officiële groepsapps gedaan, maar er is een onomstotelijke link tussen FVD vast te stellen, doordat de uitspraken worden gedaan door FVD/JFVD-leden, inclusief leden met bestuursfuncties. Het bewijs is vastgelegd en bijgevoegd in de Intern Openbare Discussienota”.

Het bestuur van FVD stelt een intern onderzoek in naar de kwestie. Ook het bestuur van JFVD is ingelicht, maar daar is men vooralsnog niet van plan actie te ondernemen. Van een royement kan volgens het bestuur geen sprake zijn. De boosdoeners zullen bestraffend toegesproken worden, waarschijnlijk vooral omdat ze zo dom zijn geweest hun gedachten nú al uit te spreken. Ze hadden beter even kunnen wachten tot na de Machtübernahme.

Enkele reacties op Twitter:

Deze schokkende apps zijn ook voor mij nieuws. Dit alles is onder leiding van #JFVD Voorzitter @Frederik_Jansen gebeurd. De leden van #FVD moeten het FVD-partijbestuur dat deze onacceptabele uitingen normaliseert nu eindelijk eens tot de orde gaan roepen! https://t.co/s4xFYV1qQw https://t.co/g1P0wZLxej — Henk Otten (@hendrikotten3) April 29, 2020

Of antisemitisme nu uit islamitische hoek komt of van extreem-links of extreem-rechts, het is altijd walgelijk. Maar minstens zo erg zijn de omstanders die zwijgen of wegkijken, zoals een FVD-bestuurslid dat zegt ‘geen gedachtenpolitie’ te willen zijn.. https://t.co/xLfHySWdWC — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) April 29, 2020



Uiteraard ziet niet iedereen wat het probleem is:



Voor mensen die bij alles wat Baudet en co uitvreten niet steevast de andere kant opkijken komt het natuurlijk niet als een verrassing:

Goh, ik lees dat @HPdeTijdNL een artikel publiceert over fascisme en antisemitisme bij de #fvd jugend. Verrassend lijkt me dit niet, kijkend naar de speech [juni 2019] van Freak Jansen, bestuurslid #fvd en rechterhand van Baudet in de Tweede Kamer pic.twitter.com/LYPxx5MxKq — dr. Marina (@mmeeuw) April 29, 2020