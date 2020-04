Duitse politie doet invallen bij nazihooligans

De Duitse politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag invallen gedaan bij diverse leden van de extreemrechtse hooligangroep Jungsturm van FC Rot-Weiß Erfurt. Daarbij zijn drie leiders van de groep gearresteerd. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij diverse door Jungsturm gepleegde geweldsmisdrijven, waaronder vechtpartijen met hooligans van andere clubs.

Leden van Jungsturm organiseren niet alleen knokpartijen met concurrerende hooligans, maar zijn ook actief in de naziscene. De groep is in 2014 opgericht door de neonazis Marco Klingner, Philip Mittelstedt en Steve Weinhold. De harde kern bestaat uit tien mensen. Voor het verlenen van hand- en spandiensten kan deze harde kern een beroep doen op een twintigtal meelopers. Meerdere leden van de groep hebben een strafblad van hier tot Tokio, meestal wegens – verrassing, verrassing – het plegen van geweldsmisdrijven.

