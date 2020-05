Extreemrechtse milities bestormen parlementsgebouw Michigan

Zwaarbewapende, extreemrechtse milities hebben gisteren het parlementsgebouw van de Amerikaanse staat Michigan bestormd. Ze eisten het aftreden van de Democratische gouverneur Gretchen Whitmer en een einde aan de lockdown.

De demonstranten kregen deels hun zin; het parlement van de staat (Senaat + Huis van Afgevaardigden) stemde tegen een voorstel van Whitmer de noodtoestand te verlengen. Veel schieten ze daar overigens niet mee op. In de VS heeft de uitvoerende macht aanmerkelijk meer bevoegdheden dan in Nederland. Het uitroepen/verlengen van een noodtoestand valt onder de bevoegdheid van de gouverneurs en Whitmer heeft al aangekondigd van die bevoegdheid gebruik te zullen maken.

Extreemrechtse groepen in de VS zien de coronaepidemie als een kans de samenleving te ontwrichten. In besloten appgroepen van neonazi’s en extreemrechtse milities wordt al weken gediscussieerd over de vraag hoe men maximaal kan profiteren van de pandemie. Een pandemie, gevolgd door een diepe economische depressie, zien ze als een kans de al zo lang vurig gewenste race war te kunnen ontketenen. Dat er veel mensen zullen sterven interesseert hen in het geheel niets. Dat is ‘dor hout’ waarzonder de samenleving beter af is.

“Multiple armed gunmen storm Michigan’s State House, State police are protecting @GovWhitmer and blocking the gunmen from gaining access to the house floor. This is America in the age of Trump” -Rob Gill. pic.twitter.com/QLab2Nlg63 — Daniel Newmaη (@DanielNewman) April 30, 2020

Police and staff aren’t engaging w/ protesters and the crowd is angry pic.twitter.com/2OOJC7eQl2 — Anna Liz Nichols (@annaliznichols) April 30, 2020

Imagine if “Real America” stopped implicitly meaning them and only them, a state of being, a primacy of place which others could never hope to access. Imagine if “Real America” started meaning *everybody.* Can you imagine it? They’d start shooting. That’s what the guns mean. pic.twitter.com/WKiIh0rxD0 — A.R. Moxon (@JuliusGoat) May 1, 2020

On the left, police response to unarmed Ferguson community protests, enacted to end police brutality. On the right, police response to heavily-armed state capital protests, enacted to force the increased spread of a deadly virus. https://t.co/BnYmGxkvZf pic.twitter.com/aydQ092rhD — A.R. Moxon (@JuliusGoat) May 1, 2020



Uitgelichte afbeelding: By MMCW – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23074790