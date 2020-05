Relklassieker du jour: White Riot

Het Carnival – een groot Caraïbisch festival – in de Londense wijk Notting Hill verliep 12 jaar lang zonder problemen. Toen het in 1976 voor het eerst uit de hand liep, was het ook meteen goed raak. De relatie tussen de – meest zwarte – bewoners van de wijk en de politie was al heel lang slecht, wat vooral te wijten was aan de neiging van de – vrijwel altijd witte – agenten wijkbewoners tamelijk willekeurig aan te houden en te fouilleren (stop and search policy). Toen de politie een zakkenroller probeerde aan te houden, schoot een aantal festivalgangers de arrestant te hulp. Binnen tien minuten was de halve wijk aan het knokken met de politie. De balans: 100 gewonde agenten, 60 gewonde wijkbewoners/festivalgangers en 66 arrestaties. Uiteindelijk zouden overigens maar 2 mensen veroordeeld worden voor hun deelname aan de rellen.

Joe Strummer, Paul Simonon en Clash-manager Bernie Rhodes waren aanwezig op het festival en raakten betrokken bij de rellen. Na afloop schreef Strummer White Riot. Het was de eerste single van The Clash, waarmee meteen de toon gezet werd voor de rest van de carrière van de band.

De misschien wat ongelukkige titel leidde tot de nodige misverstanden. Strummer over White Riot: “The only thing we’re saying about the blacks is that they’ve got their problems and they’re prepared to deal with them. But white men, they just ain’t prepared to deal with them – everything’s too cozy. They’ve got stereos, drugs, hi-fis, cars. The poor blacks and the poor whites are in the same boat”.

Gitarist Mick Jones kreeg al snel een hekel aan de song, omdat een deel van het publiek tijdens optredens steevast besloot het in de song vervatte advies ter plaatse op te volgen. Na 1979 werd de song mede om die reden live nauwelijks nog gespeeld.

[Chorus] White riot, I wanna riot

White riot, a riot of my own

White riot, I wanna riot

White riot, a riot of my own

[Verse 1]

Black man got a lotta problems

But they don’t mind throwin’ a brick

White people go to school

Where they teach you how to be real thick

[Bridge]

Everybody’s doin’

Just what they’re told to

And nobody wants

To go to jail!

[Chorus]

White riot, I wanna riot

White riot, a riot of my own

White riot, I wanna riot

White riot, a riot of my own

[Verse 2]

All the power’s in the hands

Of the people rich enough to buy it

While we walk the street

Too chicken to even try it

[Bridge]

Everybody’s doin’

Just what they’re told to

And nobody wants

To go to jail!

[Chorus]

White riot, I wanna riot

White riot, a riot of my own

White riot, I wanna riot

White riot, a riot of my own

[Verse 3]

Are ya’ takin’ over

Or are ya’ takin’ orders?

Are ya’ goin’ backwards

Or are ya’ goin’ forwards?

[Chorus]

White riot, I wanna riot

White riot, a riot of my own

White riot, I wanna riot

White riot, a riot of my own

Uitgelichte afbeelding: By ChrisO at the English language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8120554