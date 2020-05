Tientallen arbeidsmigranten in Gelderland besmet met coronavirus

In het Gelderse Velp zijn 28 arbeidsmigranten in die in één wooncomplex verbleven in isolatie geplaatst omdat ze besmet zijn met het coronavirus. Ze zijn overgeplaatst naar een schip in Arnhem, waar ze voorlopig moeten blijven.

Volgens de NOS betreft het voornamelijk Roemeense arbeidsmigranten. De overige 23 bewoners van het complex testen niet positief, maar moeten de komende 14 dagen wél in quarantaine blijven.

Het bericht komt niet als verrassing. Uit een reportage van Argos blijkt dat in distributiecentra van online winkels op grote schaal de hand gelicht wordt met veiligheidsvoorschriften en de regels rond social distancing.

Door de grote vraag naar thuisbezorgde boodschappen en de relatief krappe inrichting van sommige magazijnen, kunnen medewerkers onvoldoende afstand houden tot elkaar. De besmettingsrisico’s worden versterkt door gezamenlijke huisvesting en vervoer, en doorwerken tijdens ziekte. Geen enkele controle-instantie ziet momenteel toe op de arbeidsomstandigheden in de centra.

Tot overmaat van ramp wijzen instanties die toezicht moeten houden op de naleving van veiligheidsvoorschriften vooral naar elkaar. De politie controleert slechts ‘tot de voordeur’, gemeenten interesseert het weinig en de Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) ontkende in eerste instantie zelfs dat controle op naleving van de coronavoorschriften onder haar bevoegdheden valt. Pas twee dagen vóór de uitzending kwam men daar tegenover Argos op terug.

Uitgelichte afbeelding: sweatshop in de VS in 1937. Veel is er blijkbaar niet veranderd – By Lewis Hine – U.S. National Archives and Records Administration, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17045179