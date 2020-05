Trump: ik word slechter behandeld dan Lincoln

Het échte slachtoffer van de coronacrisis heet natuurlijk Donald Trump. Vergeet de doden en de mensen die in armoede gestort worden. Aan een kruis gespijkerd worden? Een kogel door je kop krijgen? Pff…het zou wat. Stelt allemaal helemaal niks voor vergeleken met de Lijdensweg die Trump af moet leggen: “They always said “nobody gets treated worse than Lincoln”. I believe i am treated worse”. Btw: Lincoln werd in 1865 doodgeschoten door John Wilkes Booth, een pro-slavernij activist.

At the Lincoln Memorial, Trump says he's being treated worse than Lincoln. pic.twitter.com/psZwWRE6WD — Oliver Darcy (@oliverdarcy) May 4, 2020

Uitgelichte afbeelding: Gage SkidmoreFollow

Donald Trump

Donald Trump speaking with supporters at a campaign rally at Veterans Memorial Coliseum at the Arizona State Fairgrounds in Phoenix, Arizona. Please attribute to Gage Skidmore if used elsewhere.