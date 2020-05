Ondertussen, in AmeriKKKa: ongewapende zwarte man in koelen bloede vermoord door racistische gunfreaks

Brunswick, Georgia, februari 2020. De 25-jarige Ahmaud Arbery besluit te gaan joggen. Hij loopt voorbij het huis van ene Gregory McMichael. Die ziet hem voorbijlopen en vertrouwt het niet. Want een hollende zwarte man in zijn buurt? Dat moet wel een misdadiger zijn! McMichael roept zijn zoon, pakt een shotgun en stapt in de auto. Dan gebeurt er dit:

NEWS: Graphic video appears to show Ahmaud Arbery, 25 of GA., whose family says he was out for a run, confronted by 2 men who shot him dead saying they thought he was a burglar. A prosecutor wants a grand jury to decide whether the men should be charged. pic.twitter.com/kEYYJW7UlM — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 5, 2020



We hebben het hier over Het Diepe Zuiden van de VS, dus gebeurt er….niets. Arbery was zwart, en de familie McMichael wit. Bovendien is McMichael sr een voormalige smeris. Nuff said.

De openbaar aanklager in Brunswick is van mening dat er geen aanleiding is de McMichaels te arresteren. Ze mochten vuurwapens dragen, hadden reden aan te nemen dat Arbery een inbreker was (want zwart, al zegt het OM dat niet expliciet) en mochten zichzelf verdedigen(!). Nothing to see here, move along.

De hele zaak leek geruisloos in de doofpot te verdwijnen totdat iemand gisteren bovenstaand filmpje op Twitter zette – en daarmee een rel ontketende waarmee ook Joe Biden zich ging bemoeien:

The video is clear: Ahmaud Arbery was killed in cold blood. My heart goes out to his family, who deserve justice and deserve it now. It is time for a swift, full, and transparent investigation into his murder. https://t.co/alvY5WjdHx — Joe Biden (@JoeBiden) May 6, 2020



Veel te onderzoeken valt er in onze ogen niet: vader en zoon McMichael zijn koelbloedige moordenaars die voor de rest van hun leven achter de tralies te verdwijnen.

