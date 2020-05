Ongehoord Nederland interviewt de geest van Pim Fortuyn

Never a dull moment bij de extreemrechtse hoaxomroep Ongehoord Nederland. Voorlopig hoogtepunt is dit interview van natuurtalent Ybeltje Berckmoes met Pim Fortuyn. Dat lees je goed, ja. Fortuyn is dood, maar bij ON laat men zich echt niet tegenhouden door dergelijke onbenullige details. Dus werd paragnost Robbert van den Broeke uitgenodigd om de geest van Pim live te channelen. Met succes! “Robert en Pim, hoe gaat het met jullie?” vraagt Ybeltje. Daarna wordt het pas écht surrealistisch. Kijk hieronder naar 50 minuten totale waanzin kwaliteitsjournalistiek dat je bij de MSM inderdaad niet aan zult treffen.

Uitgelichte afbeelding: screenshot Youtube