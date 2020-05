FVD-huisideoloog roept op tot liquideren politieke tegenstanders

Op onbewaakte momenten onthullen nazi’s met enige regelmaat hun échte agenda. Zo ook FVD-huisideoloog (en TPO-auteur) Sid Lukkassen. In een WhatsApp-gesprek zei hij vorig jaar dat “er echt mensen letterlijk moeten worden uitgeschakeld”.

Na de liquidatie van Sid’s politieke tegenstanders moeten de vrijgekomen plaatsen opgevuld worden door nazis mensen die Lukkassen’s meningen volledig onderschrijven.

Lukkassen ontkent niet dat hij de uitspraken gedaan heeft, maar zegt dat het “een filosofisch gesprek over een aanbrekende natuurtoestand” betrof. Natuurlijk, Sid.

Sid Lukkassen is een grote jongen in het fascistische circuit. Hij was een aantal jaren VVD-raadslid in Duiven, voordat hij overstapte naar FVD. Baudet schreef het voorwoord voor Lukkassen’s boek ‘Avondland en Identiteit’ en de FVD-webshop verkoopt zijn boeken. Hij is overigens niet bij iedereen even populair. Lukkassen was ooit auteur bij De Dagelijkse Standaard, maar daar is hij uitgekotst als zijnde een gevaarlijke, gewelddadige gek.

De WhatsApp-gesprekken van Lukkassen werden gisteren door Jan Dijkgraaf(!) onthuld op The Post Online. Pikant detail: Lukkassen is zelf óók auteur bij TPO. Het is niet duidelijk waarom Dijkgraaf – zelf ook niet vies van geweldsfantasieën – er goed aan meende te doen de gesprekken te onthullen.

De onthullingen zullen voor Lukkassen overigens geen consequenties hebben. TPO-hoofdredacteur Bert Brussen heeft al gezegd dat Lukkassen niet hoeft te vertrekken. Thierry Baudet laat weten geen seconde wakker te liggen van Sid’s oproep politieke tegenstanders te liquideren. Er zijn volgens De Leider wel ergere dingen:

Uitgelichte afbeelding: By Old White Truck from USA – Patriot Prayer vs Antifa protests. Photo 11 of 14, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64734850