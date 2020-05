Fascistische actiegroep wil komende vrijdag demonstreren bij moskee in Almere

De fascistische actiegroep Rechts in Verzet (RiV) wil komende vrijdag demonstreren tegen de gebedsoproep van de Abou Bakr Massadik moskee in Almere. De demonstratie begint om 13.00 uur.

Rechts in Verzet is in 2017 opgericht, uit verzet tegen de – volstrekt imaginaire – massa-immigratie en ‘islamisering’. Veel stelt het allemaal niet voor: de groep bestaat uit een handjevol afgesplitste Pegida-activisten. Oprichter Hugo Kuijper verwierf zich in 2018 landelijke faam/beruchtheid door bij een moskee in Amsterdam een onthoofde pop neer te leggen. Daarvoor was Kuijper actief bij Pegida, de Dutch Defence League en de openlijk nazistische NVU.