Ook VVD-jeugd vergeven van de racisten

Popcorn! Na de jongerenorganisatie van het Forum voor Democratie (FVD blijkt) nu ook die van de VVD geïnfiltreerd te zijn door nazis. Waarmee natuurlijk meteen duidelijk is waarom binnen de VVD niemand protesteerde tegen de coalitie met het Forum voor Democratie in Brabant.

Vanochtend onthulde de Telegrof dat leden van de JOVD – de jongerenorganisatie van de VVD – zich in appgroepen hebben uitgelaten op een wijze waar ze bij de NVU geen brood van lusten. Op een aantal screenshots is inderdaad te zien dat er bij de jonge ‘liberalen’ onguur tuig rondloopt dat je eerder zou verwachten bij Stormfront of Breitbart.

Excuses voor de slechte kwaliteit, maar dat is te wijten aan de Telegrof.

Grote opwinding ook over een plaatje van Geert Wilders in een SA-uniform. Eerlijk gezegd vinden wij dat trouwens wel een treffende illustratie. Het plaatje circuleert overigens al jaren op Twitter. Op een andere illustratie treffen we Wilders en Baudet aan, bungelend aan een galg.

Beide bovenstaande illustraties zijn overigens niet geplaatst door een VVD’er, maar door CDA-raadslid Hugo Westerlaken uit Lopik die blijkbaar weinig sympathie koestert voor de twee nazileiders. Westerlaken was uiteraard niet te handhaven als raadslid en is inmiddels opgestapt.

De VVD wil van haar jongerenafdeling weten wie zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van de appjes: “Als daar mensen tussen zitten die ook VVD-lid zijn, gaan we kijken of er reden is voor royement”.