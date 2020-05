VS zet nieuwe stap op weg naar de politiestaat

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een voorstel dat de FBI toestemming geeft burgers op internet te bespioneren, zonder dat daar een bevelschrift voor nodig is. Daarmee zijn de bevoegdheden van politie-organisaties flink uitgebreid en komt de VS in de praktijk weer een stap dichter bij de invoering van een politiestaat.

De machtsgreep werd geleid door Mitch McConnell, de Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat, als onderdeel van een verlenging van de Patriot Act. De Patriot Act werd aangenomen kort na de aanslagen van Al Qaeda op 11 september 2001. Rechts zag haar kans en kwam met een draconisch wetsvoorstel dat regering, FBI en CIA ongekende bevoegdheden verleende. Tijdens de ‘naschok’ van 9/11 bestond er nauwelijks verzet tegen de wet: slechts 1 van de 99 senatoren stemde tegen.



Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Patriot Act (deels) zou verlopen in 2005. Tot niemands verrassing gebeurde dat echter niet: de wet werd gewoon verlengd, zij het met enige aanpassingen. Deze week moest er opnieuw gestemd worden over verlenging. Mitch McConnell zag de coronacrisis als een ideale gelegenheid de surveillancesamenleving verder uit te breiden en voegde een clausule toe die de FBI het recht geeft vrijwel ongelimiteerd in de internetgegevens van Amerikanen te snuffelen. Een amendement om de clausule te schrappen kwam één stem te kort omdat een aantal tegenstemmers niet op kwam dagen, waaronder overigens ook Bernie Sanders.

Met het bestrijden van terrorisme heeft de clausule uiteraard weinig te maken. Het is vooral een ideaal instrument activisten online te bespioneren.

Bron: Vice

Uitgelichte afbeelding: By U.S. Government – http://www.mcconnell.senate.gov/public/_cache/files/bdc34e38-dec5-4c9f-acb3-c02e47a12b99/8559BA76A237EDFD6992A624862B6188.-1-official-photo—u.s.-senate-majority-leader-mitch-mcconnell.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77811210