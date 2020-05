Helmonds gemeenteraadslid stapt uit CDA wegens samenwerking FVD

Het Helmondse gemeenteraadslid Désirée Meulenbroek is woensdag uit het CDA gestapt. Ze heeft principiële bezwaren tegen de samenwerking van CDA Brabant met het fascistische Forum voor Democratie.

Meulenbroek blijft in de gemeenteraad. Ze heeft nog niet bekend gemaakt of ze zelfstandig verder gaat of zich aansluit bij een andere partij.

Het CDA bezweek eerder dit jaar voor de druk die door achterban van reactionaire en asociale boeren op de partij werd uitgeoefend. Die achterban verzet zich hevig tegen maatregelen om de stikstofcrisis te beteugelen. Het CDA verliet de coalitie met GL en PvdA en besloot met VVD en FVD tussen de lakens te kruipen. Bij de VVD lag niemand wakker van samenwerking met fascisten, maar binnen het het CDA lag dat iets gevoeliger.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wordt vandaag geïnstalleerd. Voor de deur van het provinciehuis in Brabant wordt momenteel gedemonstreerd tegen de plannen van het extreemrechtse college.

Protest voor provinciehuis in Den Bosch in volle gang. Extinction Rebellion voor klimaat, Kunst van Brabant tegen bezuiniging op cultuur (of: vrije tijd) in Brabant. Debat begint om 11.00 uur. Volg @LvdSt hier voor liveverslag en https://t.co/lSxugfdWrI voor berichten en updates pic.twitter.com/a7xyq87WB6 — Paul Driessen (@PaulD87) May 15, 2020



Hopelijk kiest de oppositie voor een frontale aanval. Het Brabants Dagblad volgt het debat op de voet.

Bron: Eindhovens Dagblad